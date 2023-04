Zuckerberg jäi Facebookile tehisaru meisterdamisel jänni – selleks loodud kiipki heideti prügikasti

Reuters annab teada, et eelmise suve lõpus toimus Meta tegevjuhi Mark Zuckerbergi juures ettevõtte juhtkonna viietunnine koosolek, mille teemaks oli Meta arvutusressursi seisund ja tehisintellekt. Sotsiaalmeediagigant on olnud tehisaru loomisel aeglane ega suuda sammu pidada konkurentide samalaadsete arendusega, selgub ettevõttesisesest kirjavahetusest.

«Meil on tehisintellekti arendamisel märkimisväärne lünk: see puudutab tööriistu, töövooge ja protsesse laiemalt. Peame neisse rohkem investeerima,» seisis Meta uue taristujuhi Santosh Janardhani siselisti saadetud memos eelmise aasta septembris. See sai nüüd avalikuks.