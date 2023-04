Riigipilve juht: tööjõupuuduse leevendamiseks tuleb noorte seas murda «patsiga poisi» iganenud eelarvamusi

Kas kõik on tõesti IT?

Umbes kümme aastat tagasi ennustasin, et mõiste «IT» kaob käibelt täielikult ära. Tõsi, ma pole vist kunagi nii rängalt eksinud. Kui nüüd mõtlema hakata, siis mida ikkagi tähendab IT? Toon näite: pangas töötav teller ei ütle, et tema eriala on pangandus. Ka pangas töötav personalispetsialist või kommunikatsiooniekspert ei kasuta oma erialaste oskuste kirjeldamiseks mõistet «pangandus». Kui keegi väidab, et ta töötab panganduses, eeldame üldjuhul, et tegemist on finantsvaldkonnas töötava inimesega.

Kuid mis toimub ITs?

IT on igal pool! Kes räägib aga testijatest, arendajatest, arhitektidest, võrguinseneridest ja süsteemiadministraatoritest? Mitte keegi. Erinevaid valdkondi on sedavõrd palju, et lausa kuritegelik on neid kõiki ainult ITks nimetada. Siit tekib juba esimene fundamentaalne viga selles, kuidas me mõtleme ja räägime ning milliseid ootusi tulevastele põlvedele tekitame.

IT ei tähenda ainult patsiga poissi

Selleks, et noore inimese ootusi mitte petta, tuleks alustada sellest, et iga valdkond, mida nimetatakse ühise nimetajaga IT, on tegelikult väga oma nägu. Näiteks IT-arhitekt on inimene, kes suure osa oma tööajast esineb ja erinevate osapooltega suhtleb – traageldab kokku süsteeme. Arendaja tööiseloom on aga hoopis teistsugune. Tema teeb oma tööd terve päeva arvutis, vajutab õhtul enter-klahvi ja jääb tagasiside ootele.