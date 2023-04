Tuumajaama pooldajate meeleavaldusel osales kaks inimest

«Ma ei usu, aga veekogu lähedal peaks ta kindlasti olema. Aga täitsa avamerele… Ma ei usu, et see on mõistlik. Vett peab läheduses piisaval hulgal vesijahutuseks olema, aga et selleks tehissaar teha, seda ma ei usu.»

Pargasel vette, nagu vist taanlased arendavad?

«Usun, et see peaks olema mere lähedal. Peamised kohad, mida ka Fermi on vaadanud, olid Loksa, Toila ja veel Ida-Virumaa kohad.»

Kes maksab? See tähendab uue ametkonna loomise, järelvalve, kaitse?

«Eks alguses tuleb teha investeering, aga kui saame selle käima, tuleb sealt energiat, mis on odav ja mille saamiseks pole enam vaja midagi eriti teha, siis on see tasuv küll. Isegi siis, kui see tuumajaam planeerida vaid 30 aastaks. Tegelikult planeeritakse kindlasti kauemaks, aga ka 30-aastase tsükli toodetud energiast saabki selle raha. Isegi lammutuskulud planeeritakse sisse – juba planeerimisfaasis mõeldakse sellele, kuidas seda lammutatakse. See on ainuke ehitis, mille planeerimisfaasis on utiliseerimine sisse arvestatud – üheski teises ehitises seda pole. Kõik on läbi mõeldud, see on kõrgtehnoloogiline asi.»

Jäätmete hoidmine 100 000 aastat on ka sisse paneeritud?

«Kust võetakse see number?»

See on Olkiluoto puhul ka nii. See pole mingi uus teadmine.

«Seal on palju variante – kas müüa need maha Soomele, nad rajavad väga uhke tuumajäätmete ladustuspunkti, või siis kuhugi tuumajaama lähedale tehakse ladestamispunkt. Et alguses ladestatakse tuumajaama lähedale ja siis aastate pärast, kui jäätmeid rohkem, vaadatakse, kus see lõplik ladestuskoht on. Ega neid jäätmeid seal palju teki. Kümnete aastate pärast, kui kogused suuremaks lähevad, võib see olla suurem probleem, aga esimestel aastatel, kui neid palju pole, saab neid seal ka vee sees hoida.»

Mis siis, kui Venemaa rünndab samamoodi nagu Ukrainas? Kuhu me siis läheme?