Californiat tabas suur kullapalavik – ohtrad lumeveed on toonud väärt metalli jõgedesse

Kas Eestis leidub kulda?

Euroopa Liidu suurim kullakaevandus asub siinsamas põhjanaabrite juures Soomes, Kittiläs. Ka Rootsis on kullakaevandusi, suurim neist on Aitiku. Kuidas on väärismetalli varude olukord Eestis?

Eesti geoloogiateenistuse uuringu järgi on kulda meilgi, kuid selle kaevandamise majanduslikku mõttekust on pole veel uuritud ja see asub sügaval maapõues. Nimelt võib Kirde-Eestis Jõhvi lähistel leiduda enam kui 500 miljoni tonni jagu rauamaaki, uuritud puursüdamikes esineb muu hulgas jälgi hõbedast ja kullast, kirjutatakse uuringus, kuid kogused on väga väikesed.

Postimehes 2015. aastal ilmunud artiklist selgub, et Eestis on natuke kulda leitud Maardus ja Ida-Virumaal Uljastes, kuid täpsemaid leiukohti pole teada. Selleks, et kaevandamine end ära tasuks, peaks geoloog Valter Peterselli sõnul olema kulla sisaldus umbes 4-5 grammi tonni kohta ja olemas peaks olema vähemalt paaritonnine varu.

Geoloog Kalle Suuroja ei anna eriti lootust neile, kes tahavad Eestis minna ise kuskilt jõepõhja setetest panniga kulda välja pesema: «Eestist pole veel kunagi kulda välja pestud. Kõik, mis siin on puuraukudest leitud, on siiski mikroskoopilised tükid. Analüütilist kulda on proovidest leitud 1-2 grammi tonni kohta, viimastel uuringutel Jõhvi lähedalt leiti ka puursüdamikest mõni tera. Seega kullapalaviku suhtes võime siin Eestis küll üsna rahulikud olla.»

Lähim koht, kuhu tasub minna tõesti Metsiku lääne stiilis kulda pesema, on Põhja-Soomes. Suuroja sõnul on seal nii atraktsioone turistidele, kus saab ise kullapesemist proovida kui ka leidub sellise hobi harrastajad: «näiteks ärimehed lähevad puhkusele kuhugi Lapimaale mõne jõe äärde, mis ametlikult pole kullamaardla, pesevad seal kulda ja võtavad napsu, mis on selline sport, millega lõpuks saavad võib-olla mõne grammikese kulda ka.»