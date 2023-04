Mängu Minecraft pahavaraga kloone on telefonidesse laetud juba 35 miljonit korda

Reklaame näitava pahavaraga nakatunud Minecrafti kloone on juba alla laetud 35 miljonit korda, kirjutab Bleeping Computer . Selle mängu mängijad on ka kõige haavatavamad, selgus hiljutisest uuringust ning just sellepärast tahetakse Minecrafti kogemuse kaudu sokutada selle mängu kergeusklike ja enamasti väga noortele mängijate seadmetesse erinevat pahavara.

Paljud kasutajad ei märkagi, et kasutavad nakatunud äppi, kuna reklaamidega ollakse harjunud ja kui need igal pool tüütult lahti hüppavad, siis harjutakse sellega samuti. Minecrafti kloonides kasutatav «HiddenAds» põhjustab aga paljude reklaamide laadimise ja näitamisega telefoni ülekuumenemise, võrguliikluse suurenemise ning aku kiire tühjenemise.

Pahavara avastati McaFee küberturbeekspertide poolt ja see sisaldub erinevate nimedega mängudes, mille ülesehitus on väga sarnane Minecraftile: tuleb ehitada plokkidest maailma ja suhelda teiste tegelastega. Kui Google Playst otsiti märgusõnaga «Minecraft», siis tulid tavaliselt need libamängud kergesti esile, pakkudes tasuta mängimise võimalust. Kui mõni selline mäng on telefoni laetud, tuleks see kohe maha võtta ja seade mõne pahavara eemaldajaga üle käia.