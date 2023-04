Tutvu ROG League of Legends turniiri finalistidega

Fiat Multipla 1.6 i 16v 75kW

Esimesest kvalifikatsioonist ühegi kaotuseta finaali jõudnud Fiat Multipla 1.6 i 16v 75kW on küll koos mänginud vähe aega, kuid omavahel teavad üksteist juba aastaid ning elavad pidevalt tiimiliikmete võistlustele ja liigadele kaasa.

Võistkonna kõige kogenenumateks mängijateks on kindlasti Endz ja Beansu, kes alustasid League of Legendsi mängimist juba aastal 2009. Teiste mängijate esimesed mängukogemused jäävad 2012-2013 aastasse.

Oma vastastest tooks Fiat välja Eesti Rästikud, kuna selles võistkonnas mängivad sõbrad ja mängukaaslased. Tervikuna peavad Fiat end turniiri favoriitideks.

Eesti Rästikud

Samuti esimesest kvalifikatsioonist edasi pääsenud Eesti Rästikud on erinevate koosseisusega osalenud turniiridel juba aastast 2017. Antud mängijad mängivad koos aga esimest korda.

Võistkonna kõige kogenenumaks mängijaks on Jabuticaba, kelle suurimaks saavutuseks võib pidada 2022. aastal Ultraligas mängimist. Tema oskusi hindavad ka võistkonnakaaslased, tuues eriti välja tema aktiivse ja enesekindla mängustiili. Kõik võistkonna liikmed on mänginud League of Legendsit üle 10 aasta.

Oma vastastest toovad Eesti Rästikud välja võistkonna Fiat, kuna seal on väga kogenud ja andekad mängijad.

Viisikud

Võistkond viisikud on koos mänginud paar aastat, League of Legendsi leidsid mängijad enda jaoks teose kolmandast hooajast. Kõige suurema kogemustepagasiga on Viisikute midlaner, kes on kõige rohkem erinevatel turniiridel mänginud.