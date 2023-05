PILDID ⟩ USA raudteel nähti Vene sõjatehnikat, kuid see pole päris nii, nagu paistab

Sõjamasinatena paistva koorma pildistas üles tuntud raudteepildistaja Joseph Zadeh, kes pani fotod oma Instagrami kontole @aboveaverage.joe.

Pealtäha on tõesti tegemist justkui Vene sõjatehnikaga, kuid juba üsna kaugelt võib terav pilk märgata, et midagi on neis masinates väga imelikku.

Neljale platvormvagunile tõstetud sõjatehnika komplekt koosneb maa-õhk raketisüsteemist Tor-M1, raketisüsteemi S-300 transporterist ning komplekti kuuluvast radarisüsteemist, mis sarnaneb 30N6E2-le.

S-300 on Vene pikamaa maa-õhk tüüpi raketisüsteem, mis on võimeline tõrjuma ohte väga kõrgel. Ukraina sõjas aga on neid palju kasutatud tsiviilsihtmärkide pommitamiseks maa peal, kuna selle vanemat tüüpi raketisüsteemi relvavarud on olnud üsna suured (uuem versiooni sellest raketikompleksist on S-400).

Tor-M1 on roomikutel liikuv iseseisev maa-õhk raketisüsteem, mis on loodud lühimaakaitseks lennukite, helikopterite ja tiibrakettide vastu. Sõidukil on kaks radarit, millest üks otsib ja teine ​​jälgib sihtmärki ning korraga saab peale laadida kuni kaheksa lähimaaraketti.

Lähemal uurimisel selgub, et Ohios nähtud sõjamasinad on ilmselgelt väga täpsed maketid, kirjutab The Drive. Vähemalt S-300 raketisüsteemi transporter 5P85S TEL ja radarisõiduk 5N63/30N6 on pilte lähemalt vaadates veel justkui eraldi treileril, sest masinatel endil rattad puuduvad.

Lisaks on neil näha toed, millega makette saab maa peal püsti seisma panna ning mida originaalsõidukitel pole.

Samuti tunduvad mitteoriginaalidena masinate rattad, mis on pigem tehtud imiteerima rattakohti, mitte sõitma omal jõul.