Ristiisa pööras karmide süüdistusega oma «lapsele» järsult selja

Tehisaru ristiisaks kutsutud 75. aastane Geoffrey Hinton loobus just 10 aastat kestnud tehismõistuse arendamise alasest tööst Google's. Enamgi: ta pöördus oma «loodu» vastu ja rõhutab oma avaldusis seda, kui ohtlikuks võib osutuda tehismõistuse ulatuslik rakendamine inimühiskonna jaoks. Ta ütles New York Timesile, et kahetseb seni tehtut tehisintellekti arendamisel ja väidab, et ta ainsaks lohutuseks on: «Kui poleks seda teinud mina, oleks seda teinud keegi teine.»

2018. aastal pälvis Hinton Turingi auhinna selle tehnoloogia loomise eest, mida täna kasutab muude hulgas ka ChatGPT.

​Ühtpidi on Hinton mures selle pärast, et tehismõistus suudab genereerida tõelisena näivaid fotosid ja videosid päris inimestest oludes, kus nad iial pole olnud. Teiselt, nagu Hinton ütles BBC-le, näeb ta, et tehisintellekt on siiski olemas ja selle digitaalne olemus lihtsalt erineb sedavõrd inimese omast. Ta isutas ka, et juba täna toimud jõuline töö ümberkorraldumine ning töökohtade kadu, mille tehisaru lahendused üle võtavad.

Pikemas perspektiivis kardab Hinton, et masinad hakkavad käituma planeerimatult, näiteks kirjutama ja ise ka täima originaalkoode arvuiteile. Selle kõige apokalüptilisem tulemus võib olla autonoomsete relvade - tapjarobotite - kujul, millele Hinton on tugevalt vastu. Teadaolevalt on USA seadusandjad asusid looma seadusakte, et tehisintellektil poleks tuumarelvade käivitamises rolle.

​Hintoni hinnangul oli Google viimase ajani teatud mõttes tehisaru taltsutajaks ja korrapidajaks kuid eelmisel aastal Microsfti loodud ChatGPT keelemudelil põhineva kõneroboti avalikuks tulek tekitas «ristisa» jaoks häireolukorra.

​Hinton ei kirjutanud alla pöördumisele, milles nõutakse võimaste keelemudelite arendamisele piduri panekut, põhjendades seda töötamisega Googles, mis sellega tegeles.

2. mai hommikuse seisuga Hintoni allkirja sel pöördumisel veel näha ei olnud. Pöördumise üks algatajatest, Jaan Tallinn, on Postimehele öelnud, et nende süsteemi autentimine võib olla aeganõudev, sest nad ei ole arvestanud sedavõrd ulatusliku huviga seda pöördumist toetada.