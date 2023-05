Huawei tutvustas tehisintellektiga töötavaid nutikaid kõrvaklappe FreeBuds 5

Tehnoloogiaeksperdi ja Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul säilitab uus mudel FreeBudside seeria kõrvaklappide senised parimad omadused ning toob mitmed uuendused: «Uue mudeli puhul on arendajad pööranud erilist tähelepanu kõrvaklappide kõlaritehnoloogia täiustamisele ja kaasaegsete tehisintellekti algoritmide integreerimisele. Samuti on täiesti uus futuristlik nn C-kujuline disain.»

Selgem heli

«Juhtmevabade kõrvaklappide helikvaliteet sõltub paljudest teguritest alates kõlari valikust kuni tarkvaralahendusteni. FreeBuds 5 puhul on arendajad keskendunud mitmekülgsete kõrgtehnoloogiliste lahenduste kasutamisele, luues mitmeid uuendusi. Näiteks tagab kahe magnetiga dünaamiline kõlar koos aerodünaamilise helirõhu tõstmise tehnoloogiaga laia sagedusulatuse nii kõrgete ja madalate helide jaoks,» kirjeldas Mishina uut tehnoloogiat ning lisas, et klapid omavad Hi-Res sertifikaati (LDAC koodeki toega, 96 kHz/24-bitinine heli) ja vastavad seega kõrgeimatele helistandarditele oma valdkonnas.

Nutikas sisu ja nutikas disain

«Tulenevalt sellest, et juhtmevabad kõrvaklapid kohanevad iga kuulaja kõrvakanali ja eelistustega, saavad need pakkuda igaühele isikliku helikogemuse. Lisaks sisule on aga järjest suurem roll ka uute seadmete disainil, mille pärast on ka Huawei uue mudeli kõrvaklappe võimalik valida meeldivate värvitoonide seast nagu läikiv keraamiline valge, härmatise hõbedane ja koralli oranž. Luksusliku mulje loob stiilne kõrvaklappide ümbriskapsel koos mati korpusega,» lisas Mishina.

Üha suurem roll on vastupidaval akul

«Kui FreeBuds 5 kõrvaklappide mürasummutuse funktsioon on välja lülitatud, saab laadimiskapsliga koos kasutades mängida muusikat klappidest kuni 30 tundi. Mürasummutuse funktsioonita järjest kõrvas olles töötavad aga klapid ühe laadimisega kuni 5 tundi ning tänu efektiivsele kiirlaadimisele on võimalik kõrvaklappe ainuüksi pärast viieminutilist laadimist juba 2 tundi kauem kasutada,» tõi Mishina näite ning lisas, et täiendavat mugavust pakub see, et juhtmevabad kõrvaklapid ühilduvad erinevate nutitelefonide operatsioonisüsteemidega.