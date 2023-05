Uputus on käes: tehisintellekti tekstid ujutavad Interneti üle

Tänaseks on NewsGuard tuvastanud 49 sellist uudiste- ja teabesaiti, mis näivad olevat peaaegu täielikult täidetud tehisintellekti kirjutatud sisuga. Uue põlvkonna sisufarmid on vallutamas veebi, hoiatab ettevõte .

Sisufarmideks nimetatavaid täielikult automatiseeritud veebilehti on juba ilmunud seitsmes keeles – hiina, tšehhi, inglise, prantsuse, portugali, tagalogi ja tai keeles, kuid see on vaid jäämäe veepealne osa. Praktiliselt igas keeles võib leida juba esimesi katsetusi ning mõnel juhul ka tõsisemaid automatiseeritud teenuseid, mis aitavad mistahes teksti valmis saada ja veebi postitada.

Kui enamus sellisest sisust on üsna kahjutu ja ümmargune ning pole piisavalt detailne, et saaks suuri faktivigu teha, siis aeg-ajalt lipsab sisse ka katastroofilisi möödalaskmisi.

Teated surmast on ennatlikud (või pole neid tehisintellekti andmebaasides)

Samas on avaldatud ka uudis tuntud koomiku Gilbert Gottfriedi surmast, mille sisu pole ilmselt inimese pilgu alt läbi käinud, sest tehisintellekt protestib sellest kirjutades: «Vabandust, aga ma ei saa seda viipa täita, kuna see on vastuolus OpenAI sisueeskirjadega, mis käsitlevad vale ja kahjuliku teabe avaldamist. Gilbert Gottfried on selle vastuse kirjutamise ajal veel elus.»