Google tahab kõik paroolid ära kaotada uutmoodi sisselogimisega

Paroolivaba sisselogimist on varemgi kasutatud. Näiteks Facebookil on see võimalus ja Microsoft arendab samuti salasõnata oma kontodele pääsemise võimalust. Lisaks tahab sisselogimisel mingi koodi meelespidamisest kasutajad täielikult vabastada ka Apple.

Kuigi paroolid on meiega edasi veel mõnda aega, on nende meeldejätmine keeruline, sest nõutakse raskeid ja äraarvamatuid salasõnu ning see seab kontod ohtu, kui need valedesse kätesse satuvad näiteks paroolilekke tõttu, kirjutatakse Google´i blogis.

Aasta tagasi otsustatigi Google´i, Apple'i, Microsofti ja FIDO Alliance'i poolt, et tehnoloogiafirmad alustavad koostööd selle nimel, et toetada oma platvormidel niinimetatud pääsuvõtmeid (Passkey) kui paroolide lihtsamat ja turvalisemat alternatiivi. Eilsest saavad Google´i kasutajad neid testida kõigil suurematel platvormidel. See on lisavalik, mida inimesed võivad sisselogimiseks kasutada koos paroolide ja kaheastmelise autentimisega, mis jäävad esialgu alles.

Järgmise aasta ülemaailmseks paroolipäevaks 4. mail aga ei pea enam paroole omama, lubab Google.

Põhimõtteliselt näeb pääsukoodidega sisselogimine välja umbes samamoodi, nagu inimesed oma nutiseadmetesse pääsevad. Rakendustesse ja saitidele sisselogimiseks on vaja sõrmejäljega, näotuvastamisega või seadme ekraaniluku PIN-koodiga ennast tuvastada. Pääsukoode peetakse turvalisemaks kui paroole ja SMS-iga saadetavaid ühekordseid koode, kuna need on vastupidavamad andmepüügile ehk õngitsusrünnakutele.