Tarmo Linnamägi: mis sellest plokiahelast üldse sai?

Mitmed suurpangad kasutavad plokiahelat selleks, et hallata rahvusvahelisi makseid, alternatiivbörsid kasutavad seda kapitalitoimingute läbiviimiseks, kindlustused kasutavad seda kahjujuhtumite haldamiseks ning tervishoiusektoris kasutatakse seda patsiendiandmete hoiustamiseks, jagamiseks ja kaitsmiseks.

Ja see on vaid osa valdkondadest, kuhu tänaseks plokiahela kombitsad ulatuvad. Mõned aastad tagasi võisid osad ettevõtted selle kasutamise osas ettevaatlikud olla, kuna avalikkuse silmis võrdus plokiahel krüptoturuga, mis omakorda võrdus veidi arusaamatu ja pettuse lõhnaga temaatikaga. Viisakas ettevõte ei saanud tõsise näoga tehnikavõõramatele klientidele öelda, et nende andmed on plokiahelas.

Plokiahel on siin, et jääda

See pilt on nüüdseks muutunud. Krüpto ja plokiahel kuuluvad endiselt tihtilugu samasse lausesse, kuid mida päev edasi, seda universaalsemalt aktsepteeritavaks on uuematsorti tehnoloogia laiema avalikkuse ees muutunud. Stigma on kadunud ja tundub, et avalikkuse hoiakud on pöördunud. Krüptovääringuid võõristavad paljud tänaseni, samas ei pööritata enam liigselt silmi, kui kuuldakse, et pangaülekande juures mängis rolli ka plokiahel.