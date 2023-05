VIDEO ⟩ Läheb käest ära: tehisintellekt tegi üliveidra õllereklaami

Video nimega Synthetic Summer tegi agentuur «Private Island». Kirjelduses on mainitud, et klipis pole kasutatud ühtki päris inimest ning selle on teinud tehisintellekt.

Filmi loojateks on märgitud Chris Boyle ja Helen Power, kuid millist tehisintellekti nad kasutasid, pole täpsemalt teada. Ars Technica pakub, et tegemist on ilmselt Stable Diffusioni pildiloomise tehisintellektiga, mille pilte animeeritakse Runway Gen-2 algoritmidega, et saada kokku lühike reklaamvideo. Sellise klipi jaoks tuleb anda ette tekstikäsud, tehisintellekt vormib käsud kõigepealt pildiseeriaks ning siis paneb teine kunstmõistus selle liikuma.

Stereotüüpidest kubisevas videos aga on palju tehisintellekti tehtud vigu: inimesed on ebaloomulike näoilmetega, pudelid kummalise kujuga, joomine ja liikumine ebamaised ning kõige tipuks ei oska robot kokku lugeda, kui palju sõrmi tavalisel inimesel peab olema. Lisaks ei suuda masin tekste pildil õigesti kujutada, joogipudelitel on küll mingid kirjad, kuid täiesti arusaamatud. Samuti kipuvad mõned pudelid õhus ringi hõljuma ja õllejoad asenduvad kohati tuleleekidega. Lõpuks lahvatabki kõik leekidesse, grillijate laud paistab üleni põlevat juba video keskel.

Twitteris on arvatud, et just nii näeks mõni tulnukate eluvorm meie õllekultuuri, kui on jälginud meie telereklaame.