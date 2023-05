Robot keetis paraja rosinasupi, mida siga ka ei sööks

Päris ja tehisaru

ChatGTP, mille tuumaks on neuronvõrk GTP-3, «ajumaht» on 175 miljardit numbrit, ehk parameetrit, mida õpetamise käigus timmitakse. ChatGTP Plus ehk GTP-4. versiooni parameetrite hulka pole avalikustatud, kuid hinnatakse, et see on triljoni kandis. Inimese ajus on suurusjärgus 100 miljardit neuronit, millest igaühel on mõnikümmend tuhat seost teiste neuronitega. Igal ühendusel on oma ülekande tegur, st kui hästi või halvasti ühenduse kaudu närviimpulss edasi liigub. Ülekande tegurid on võrreldavad tehisintellekti parameetriga. Seega on inimese ajus suurusjärk 1 000 triljonit parameetrit. Tehismõistus jääb parameetrite arvult inimese ajule alla, kuid samas antakse ChatGTP sisend, mis on juba töödeldud tähtedeks ja numbriteks (saab ka pildi sisendiks anda), puudub vajadus nö videotöötluseks, mida silm teeb ja muude sensoritelt ehk meeltelt saadava info töötlemiseks. Väljund on trükitud tekst, puudub vajadus käte ja muude kehaosade juhtimiseks, mis on samuti osa inimaju tööst.