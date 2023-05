ARVAMUS ⟩ Mida head ja halba kavandatud automaks meile toob?

•Paljudel juhtudel leiab autode hinnakirjast väiksema mootoriga mudeleid, millele automaks ei rakenduks, kuid võimsama mootori korral tuleks maksta automaksu.

Arusaadavalt ongi automaksu eesmärgiks suunata tarbijaid tegema oma valikuid ökonoomsemate ja keskkonnasäästlikemate sõidukite kasuks, kuid kaheldav on, et suurema eesmärgi saavutamiseks sellest piisab. Pealegi on automaksuga seotud suurem keskkonnaalane eesmärk valitsuse poolt sootuks defineerimata. Selle asemel on pinnale jäänud hoopiski riigieelarve tasakaaluga seotud eesmärgid.

Kehtestatava automaksu suurimad puudused

•Välja käidud automaksu suurimaks puuduseks on CO2-heite piir 120 gCO2/km. See tähendab, et automaksu ei maksa ei need, kes sõidavad nullheitega autoga (nt. elekter, vesinik) ehk kes kõige enam panustavad, ning samuti ei maksa ka need, kelle auto heide on 119 gCO2/km - siin oleks tegemist suure ebavõrdsusega. Samuti ei võidaks keskkond palju kui valida 125 gCO2/km heitega auto asemel sõiduk, mille heide on 115 gCO2/km.

•Pistikhübriididest tekkiv ebaõiglus