Kes võiks võita aasta suurima e-spordi sündmuse BLAST.tv Paris Major 2023?

Heroic

Taani meeskond Heroic on tulevase Majori üks põhilisemaid favoriite. Mullusel Rio Majoril finaalis kaotanud meeskond on pärast Brasiilia üritust püsinud aktiivselt HLTV edetabeli kolme parima seas ja praegugi ollakse statistiliselt maailma kõige tugevam meeskond.

G2

Näib, et superstaaridest koosnev Euroopa segatiim G2 on lõpuks leidnud meetodi, mis neid ka võitudeni viib. 2019. aasta juunikuust 2022. aasta veebruarini mängis G2 kokku seitse finaali ja kaotas neist… seitse.

Nüüd aga tundub, et meeskond on kapteni väljavahetamise abil leidnud uue hingamise ja eelmise aasta lõpust on ette näidata ka BLAST World Final karikas. 2023. aasta jooksul on juba suudetud võita IEM Katowice. Aasta alguses suutis G2 kaotust vältida 19 kaarti järjest.