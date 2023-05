Eesti merenduse valdkonna väljakutsete lahendajaid ootab 15 000 eurot

Merenduse valdkond nii Eestis kui ka maailmas laiemalt on rohepöörde ootel. Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) on võtnud vastu meetmed, mille eesmärk on vähendada 2026. aastaks laevanduse süsinikuintensiivsust 11 protsenti ning rahvusvahelise laevanduse aastaseid kasvuhoonegaaside koguheiteid 2050. aastaks vähemalt 50 protsenti. Sellega seonduvalt seisab merendus peagi silmitsi väljakutsetega, mis vajavad uuenduslikke lahendusi.

MarineHäkk pakub ettevõtetele võimalust jagada valdkonna kitsaskohti ja probleeme, millele osalevad tiimid hakkavad otsima lahendusi, mis on innovaatilised ja jätkusuutlikud. Kahepäevase häkatoni jooksul jõutakse ideest esmase prototüübi loomiseni ja sõlmitakse koostöö ettevõtete eesmärkide saavutamiseks.

MarineHäki idee autor ja eestvedaja, TalTechi Eesti Mereakadeemia projektijuht Rasmus Hirtentreu ütles, et merendus on tehniline valdkond, kuid kahjuks täna veel ka üsna konservatiivne: «Enamus merenduse valdkonna, sealhulgas ka laevanduse innovatsioonist tehakse Norras ja Inglismaal, kus on välja töötatud mudel äri innovatsiooniks. Samuti on sealsel ettevõtlusmaastikul rohkem raha tänu investoritele, kes usaldavad neid tuntud riike. Nüüd on meie kord teha innovatsiooni merenduses. Meie ülikooli teadlased lahendavad suuri ja päevakajalisi probleeme ning nende lahenduste rakendamine äris toetab Eesti ambitsiooni tõsta majanduse lisandväärtust.»

Tehnopoli innovatsioonijuhi ja MarineHäki läbiviija Merilin Varsamaa sõnul ühtib merendusvaldkonda taasloova innovatsiooni otsing teadus- ja ärilinnaku eesmärgiga toetada maailma muutvat tehnoloogiaettevõtlust ja innovatsiooni: «Merendusvaldkonna arengupotentsiaal ja selles toimuva innovatsiooni mõju keskkonnale on vaieldamatult väga suur. Tänu oma sektoriülesele kogemusele näeme, et mitmete teiste valdkondade jaoks loodud lahendustega suudaksime selle potentsiaali välja tuua,» ütles Varsamaa. Ta lisas, et Tehnopolil on pikaajaline häkatonide korralduskogemus ja ekspertidest mentorid, kellega koostöös MarineHäkk toimub.

Mitmed ettevõtted on omalt poolt juba väljakutsed esitanud, muuhulgas otsitakse lahendust näiteks laevaliikluse jälgimissüsteemile (Utilitas Wind), laadimistehnika halduse automatiseerimisele (HHLA TK Estonia), kliendikogemuse parendamisele nii navigeerimispiirkonna siseandmete kui ennustuste jaoks (Tallink Group), parvlaevade ventilatsioonisüsteemide arendamisele (TS Laevad).

Täpsema nimekirja väljakutsetest leiab siit. Väljakutsete nimekiri veel täieneb.