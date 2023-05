Kohtla-Järvele paigaldati nutikad ülekäigurajad

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopoli Kohtla-Järve innovatsioonikonkursi koordinaator Olga Kurdovskaja lisas: «Meil on väga hea meel, et lõpuks paigaldatakse Kohtla-Järvele nutikad ülekäigurajad. Projekt aitab muuta Kohtla-Järve veelgi innovaatilisemaks ja sõbralikumaks mitte ainult linlastele, vaid ka külalistele. Väga positiivne on ka see, et ​​ettevõte saab oma toodet päris linnakeskkonnas piloteerida. Meie eesmärgiks nii innovatsioonikonkursi raames kui ka Tehnopolis üldisemalt on toetada maailma muutvat innovatsiooni ning tehnoloogiaettevõtlust.»