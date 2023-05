Ülipopist tulistamismängust sai just olümpiasport

Mängude ülesandeks on tuua meieni tõlgendus n-ö päris spordialadest. Kavas on nii vibulaskmine, pesapall, jalgrattasõit, purjetamine, taekwondo, tennis kui ka male. Lisaks veel ka tantsimine ja võidusõit.

Viimaste puhul on mängudeks populaarsed «Just Dance» ning «Gran Turismo». Teiste alade puhul kasutatakse näiteks aga mobiilimänge.

Uueks kümnendaks alaks on aga laskmine ning seda hakatakse tegema ühes maailma populaarseimas tulistamismängus «Fortnite». Selle tarbeks luuakse eraldi mängulaad.

Mõnes mõttes läheb «Fortnite'i» lisandumine Olümpiamängude e-spordikavasse vastuollu ROK-i varasemate väljaütlemistega. Aastal 2018 sõnas organisatsiooni president, et nn tapamängud ei saa kunagi olla osa programmist.

«Meil ei saa olla kavas mängu, mis propageerib vägivalda või diskrimineerimist. Muidugi on iga võitlussport alguse saanud tõelisest võitlusest inimeste vahel. Kuid sport on selle tsiviliseeritud väljend.»

«Kui on e-sport, kus on tegemist kellegi tapmisega, ei saa seda meie olümpiaväärtustega kooskõlla viia.» Teadupärast on «Fortnite» algselt suurejooneline battle royale mäng, mille eesmärgiks olla ainus ellujääja saja mängija hulgas.