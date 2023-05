LG tõi turule maailma esimese 240 Hz OLED-paneeliga mängurimonitori

27-tollisel LG UltraGear OLED mängurimonitoril (mudel 27GR95QE) on QHD (2560 x 1440) eraldusvõimega OLED-ekraan, 240 Hz värskendussagedus ja 0,03 ms GTG reaktsiooniaeg, et tagada sujuv ja väikese viivitusega mängimiskogemus. See katab ka 98,5% ulatuses DCI-P3 värvigamma spektri, tänu millele suudab ekraan kuvada täpselt nii realistlikku ja erksat pilti, nagu mänguarendajate poolt on ette nähtud.