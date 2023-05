Eesti idufirma arendas välja esimese tehisintellektist juhtimismentori Aidan

«Nii nagu juhiks ei sünnita, vaid kasvatakse, on ka Motichecki loodud juhtimismentor alles lapsekingades,» tõdes ka Rajasalu. Täna suudab tehisintellekt rääkida eesti, inglise, vene, soome, läti ja leedu keeles ning vastata lihtsamatele küsimustele, kuid plaanis on mentorit veelgi mitmekülgsemaks arendada: «Iga juht saab Aidanit tema õpiteekonnal aidata.»

Rajasalu lisas, et AI-l põhinev juhtimismentor on loogiline jätk iduettevõtte põhitootele, milleks on tööelu monitooringuplatvorm. See aitab organisatsioonidel töötajatelt vahetult ja pidevalt tagasisidet saada.