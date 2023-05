Küberturvalisuse ekspert Urmas Ruuto: «Küberrünnakut saab toime panna ka kaugloetavate veemõõtjatega!»

Telekommunikatsioon ja IT on aina enam seotud

«Rootsist tulin tagasi Ericsson Eestisse sidevõrkude planeerijaks, alustasin GSM-võrkudega, sealt edasi tulid 3G, 4G, 5G. Ehkki NATO küberkaitsekoostöö keskuses on mul tööülesanded teised, tuleb sidevõrkude tundmine siin suureks kasuks,» tõdeb Ruuto ja lisab, et IT ja telekom on kaks üha enam teineteisele lähenevat valdkonda.

Oma kunagise ülikooliga on tippeksperdil side säilinud, ta on retsenseerinud telekommunikatsiooni õppesuuna magistrantide lõputöid ja osalenud kaitsmiskomisjoni töös, teinud projektipõhist koostööd 5G valdkonnas ja aidanud kokku panna uut võrgutehnoloogiate ja -teenuste õppekava.

«Võrreldes minu tudengiajaga on Tallinna Tehnikaülikooli telekommunikatsiooniõpe muidugi kõvasti muutunud,» räägib vilistlane, «tegu on tänapäevase ja konkurentsivõimelise õppekavaga, kuhu on lisandunud tarkvaraarendus, mis käib kommunikatsioonitehnoloogia juurde. Aga see suund, et ülikool õpetab mõtlemist, on jäänud ja peab jääma. Tehnoloogia areneb kogu aeg ja sama tõde, millega kunagi meid teele saadeti, kehtib ka tänapäeval: pärast ülikooli õppimine alles algab!»