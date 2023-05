PILDID ⟩ Huawei tuli eile välja oma tippmudeliga P60 Pro, mis sai maailma parimaks kaameratelefoniks

Huawei esitas möödunud aastal Euroopa Patendiametile uute toodete jaoks 4505 patenti, mida on üle 27% rohkem, kui aasta varem.

Menukas P-seeria tuleb tagasi Huawei P60 Pro nutitelefoniga

P60 Pro kasutab P-seeriale omaseid optilisi kaamerasüsteeme ja esteetilist disaini. Uuel seadmel on täielikult uuendatud optiline pildisüsteem ning see on turul esimene omataoline, mis varustatud mitme objektiivirühma ja uute võimsate kaamerasensoritega. Ühtlasi suudab telefon oma riistvara abiga suurendada objektiivi vastuvõtlikkust, säilitades sealjuures seadme kerge kaalu ja õhkuse disaini.