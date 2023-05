Akukonteinerid lubavad energiat salvestada ja hiljem kasutada või müüa

Lauri Lotamõis ütleb, et Fusiocell soovib saada Balti riikide akulahenduste liidriks äriklientidele. Tema kinnitusel räägitakse täna läbi Alexelaga ja konsulteeritakse Tallinna lennujaama. Megavatise võimsusega akukonteineri hind on Lotamõisa sõnul umbes 600 000 eurot ja esimene taoline seade jõuab Eestisse tänavu kolmandas kvartalis.

ASi Tallinna Lennujaam taristu arenduse ja halduse valdkonna juhi Tõnu Mühle sõnul tarbivad Tallinna ja regionaalsed lennujaamad tunnis kokku 2 MW elektrienergiat. Lennujaamal on Eestis üles pandud päikesepaneele koguvõimsusega 6,5 MW. Tema sõnul on elektri salvestusseadmete kasutusele võtuks hulk põhjuseid: «Üle jäävat elektrienergiat salvestades saame tõsta varustuskindlust, et reisiterminal töötaks, lennuvälja lennuradade tuled ei kustuks ja lennuliiklus ei katkeks. Peamine eesmärk on seatud kliimaeesmärkide täitmine ja süsinikuheidete vähendamine, kuid oleme leidnud rohepöörde majanduslikult kasuliku poole – saame müüa päeval kogutud elektrit siis, kui hind on kallim.»