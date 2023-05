PILT JA VIDEO ⟩ Volkswagen avaldas esimesed vihjed uue elektriauto ID.7 GTX välimuse kohta

Pikkade vahemaade läbimiseks mõeldud tippsooritusega mudel on varustatud ID-perekonna kõige uuema põlvkonna ajamiga, kahe mootoriga nelikveosüsteemiga ning hulga sportlike kujustuselementidega. Uut GTX mudelit kavatsetakse esitleda Münchenis IAA Mobility liikuvusmessil, mis toimub 5.–10. septembril.

Must ja punane tähistavad GTX-i, interjööris rõhutavad mudeli sportlikkust punased GTX-i tikandid istmetel, näidikulaual ja ustel. Interjööri disaini iseloomustavad veel mustad läikpinnaga elemendid. Koos põhivarustusse kuuluva musta katusevärvi ja tumendatud akendega on kindel, et ka peatselt esitletav ID.7 GTX saab omanäolise välimuse.