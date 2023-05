Sony tõi välja uue võimsa peokõlari SRS-XV800, mis teeb koostööd nutiteleriga

Sony SRS-XV800 on varustatud Omni-directional Party Sound helisüsteemiga, mille ülesandeks on võrdselt igas suunas heli ühtlane edastamine. Selleks on sangaga kõlarikomplekti sees viis kõrgsageduslikku kõlarielementi, tekitavad selget heli nii esi- kui tagaküljel.

Sony X-Balanced kõlarielemendil on peaaegu ristkülikukujuline diafragma, mis mitte ainult ei maksimeeri kõlariseadme pindala, vaid suurendab ka helirõhku, et saavutada sügavam ja jõulisem madalamate sageduste taasesitus, see on väiksemate moonutustega ja selgema häälega.