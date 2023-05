Telia sulgeb mais ja juunis 3G-võrgu Harjumaal ning Tallinnas

15.–17. maini on ettevõttel plaanis sulgeda 3G-võrk Harjumaal, juunis lülitatakse aga 3G välja Tallinnas, kus on täpsemad kuupäevad veel selgumas.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse kinnitusel alustas ettevõte 3G-võrgu sulgemist nendest maakondadest, kus on vanemate 2G- ja 3G-võrkude kasutajate osakaal kõige madalam ning kus on enamik kliente võtnud kasutusele VoLTE-toega telefonid, millega saab helistada 4G-võrgus.

Telia tuletab meelde, et selliseid telefone, mis 3G-võrgu sulgemise järel kasutuks muutuvad, sisuliselt enam polegi. Nimelt jätkavad telefonid, mis suudavad töötada nii 2G- kui 3G-võrgus, peale 3G-võrgu sulgemist tööd Telia 2G-võrgus. See tähendab, et nende telefonidega saab endiselt nii helistada, sõnumeid saata kui kõnesid vastu võtta.

Mobiilse interneti kasutamisega on olukord veidi keerulisem, kuna 2G -õrk ei võimalda pakkuda ligilähedaseltki selliseid andmesidekiirusi, kui 3G. Sellepärast julgustab Telia neid kliente, kes praegu kasutavad veel 2G/3G-seadmeid, võtma kasutusele uuemaid 4G/5G-toega võrguseadmeid, millel on ka VoLTE- ehk 4G-kõneside võimekus. See annab kindluse, et telefon suudab ka peale 3G-võrgu sulgemist kasutada nii kõne- kui andmesideteenust.