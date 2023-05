Mine haara tasuta laiendus mängule, mis on samuti tasuta

Selgi korral vaatame lootusrikka pilguga Epic Gamesi veebipoe suunas. Küll on aga seekordne pakkumine pisut teistsugune. Nimelt jagatakse seal tasuta mängu asemel hoopiski lisapakke teosele, mis juba on tasuta!

Täpsemalt on saadaval nn elusimulatsiooni «The Sims 4» tarbeks mõeldud «The Daring Lifestyle Bundle» komplekt. Kõnealune pakk sisaldab nii mõndagi: uusi keskkondi, kostüüme ja muid elemente.