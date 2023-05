Canon tõi välja oma pisikese videoblogimise kaamera

Tugev vertikaalne korpus on Canoni jaoks täiesti uus disainilahendus. Seade on nii kaasaskantav kui ka üsna märkamatu, et loojad saavad end rahvarohketes kohtades salvestades mugavalt sisse seada. Spontaansed ja ootamatud hetked saab alati kaasas oleva kaameraga kohe pildile, sest keskel asuv salvestusnupp on sobiv kaamera kiireks ja vilkaks juhtimiseks vaid ühe käega.