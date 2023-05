Vaatamata puudustele ja lahendamist vajavatele probleemidele on laserrelval ka suuri eeliseid, mida traditsioonilistel mürskudel ja rakettidel pole. Näiteks saab neid valguskiirusel suunata ühelt sihtmärgilt teisele ja kiiresti mulgustada väga palju vastase masinaid. Teiseks eeliseks on muidugi ka «laskemoona» hind - vaid mõned eurod ühe lasu kohta. Need eelised on väga ahvatlevad, et üle saada laserrelvade suurimatest puudustest - nõrgast tulejõust ja kaasaveetava energiatootmise vajadusest.