Robotniidukite uus funktsioon jätab putukate jaoks osa aiast niitmata

Robotniiduki GPS-andurid mõõdavad kogu aia suuruse üle ning uus funktsioon määrab mõõdetud alast kümme protsenti niitmisvabaks tsooniks. Nutitelefoni rakenduse kaudu saavad robotniiduki omanikud ise määrata ja suunata, kuhu see ala paigutada ning soovi korral seda ise suuremaks muuta.

Märgitud alalt robotniiduk ei niida, et seal saaksid tekkida looduslikud taimeliigid ning varju ja toitu leida erinevad putukad, sealhulgas mesilased. Läbi uue funktsiooni loodab Husqvarna muuta robotniidukite omanike jaoks uueks normaalsuseks selle, et osa aiast peakski jääma niitmata.

Husqvarna Eesti tegevjuhi Jaanus Vahesalu sõnul ei ole tegemist kindlasti Husqvarna innovatiivseima funktsiooniga, aga võimalik, et ühe olulisemaga: «Eraaiad moodustavad Euroopa linnade haljasaladest ligi 20-30%. Aruteludes, kus räägitakse bioloogilisest mitmekesisusest ning mesilastele hädavajalikest toitu ja varju pakkuvatest aladest, jäetakse tihti tähelepanuta, kui suurt rolli mängivad koduaiad. Kui iga aiaomanik Euroopas jätaks 10% oma aiast niitmata, tekiks juurde 250 000 hektarit elurikkust toetavat ala – see on neli korda rohkem, kui Euroopa suurim looduskaitseala Doñana rahvuspark Hispaanias.»

Robotmuruniiduki uus režiim Rewilding Mode tuleb viimase tarkvarauuendusega, midagi muud ei pea oma masina juures tegema kui tarkvara ära värskendama. Foto: Husqvarna

«Usume, et ka tehnoloogiaga saab aidata kaasa sellele, et elurikkuse osakaal koduaedades suureneks. Selleks on vaja muuta domineerivat ideaali sellest, milline on ilus ja hooldatud aed, et ruumi ja toitu jääks ka putukatele, lindudele ja loomakestele. Isegi pealtnäha väike osa aiast ehk kõigest kümnendik võib kokkuvõttes muuta päris palju,» ütles Vahesalu ning loodab, et ka teised robotniidukite tootjad lisavad oma seadmetesse sarnased funktsioonid.

Funktsioon on 15. maist olemas Husqvarna robotniiduki Automower mudelite 405X, 415X ja 435X AWD ning NERA piirdekaabliga mudelite 430X NERA ja 450X NERA jaoks. Selle aktiveerimiseks on vaja uuendada robotniiduki tarkvara. Maailmas on hetkel kasutusel ligi 150 000 sellist Husqvarna robotniidukit, mis toetavad uut funktsiooni.