Amsterdami tudengid said valmis üliefektiivse vesinikuauto, mis sõidab 1 kg vesinikuga üle 2000 km

Kuidas vesinikkütusega auto töötab?

«See on tegelikult väga sarnane tavalise elektriautoga, ainult et me ei salvesta energiat elektrina akusse, vaid vesinikku. See vesinik juhitakse paagist auto kütuseelemendisse, kus õhust võetud hapnikuga reageerides vabastab element elektrienergiat, reaktsiooni ainus jääkprodukti on vesi,» selgitab kütuseelementide insener Feiko Kwa, «seda elektrit kasutatakse siis elektrimootorite käitamiseks. Vesinik on väga kerge kütus ja seda saab tankida umbes viie minutiga, mistõttu on see mobiilsuse sektoris väga sobiv lahendus.»

Allikas: Eco-Runner