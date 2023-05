Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit otsib ettevõtet, keda rünnata

Viimaste aastate jooksul on Eestis toimunud üle 50 lunavara intsidendi, mis on toonud ettevõtetele märkimisväärseid kahjusid. Kuidas olla kindel, et ettevõtte andmed, kliendid ja raha on kaitstud? Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) küberturvalisuse programm, kuhu kutsutakse ettevõtteid kandideerima, kavatsebki aidata just sellele küsimusele vastust leida.

Selleks tuleb ITL koos liikmetest ettevõtetega kampaania korras küberturbe teemadel oma jõududega appi kuni kolmele Eesti ettevõttele, et nende kogemuse abil tuhandete ettevõtete küberturvalisuse alast teadlikkust ja võimekust tõsta.

«Meie meeskond aitab välja valitud ettevõtetel tuvastada kriitilised turvaaugud, need korda teha ja selgitada, millised äririskid küberohtudega kaasnevad,» selgitas ITL-i küberturbe nõukoja juht Kalev Pihl, «See kõik on ettevõtte jaoks tasuta. Ootame kandideerima Eestis tegutsevaid väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes tunnevad, et neil on küberturvalisuse teemadel abi või tuge tarvis.»

Programmiga liituda soovijatel tuleb enne 24. maid täita lühike küsimustik.

Kalev Pihla sõnul on võimalik teiste kogemuste põhjal aidata igal ettevõtjal mõelda oma riskidele: «Me soovime, et osalejad jagaksid lisaks meile ka avalikkusega oma kogemusi ning õppetunde – neil on võimalus olla eeskujuliku tööandja ja partnerina ise nähtav ja aktiivselt kaasa aidata küberturvalisuse alase teadlikkuse tõusule.»

ITL-i professionaalne meeskond analüüsib kampaanias osalevaid ettevõtteid küberturvalisuse aspektist: aitab kaardistada riske ja võimalikke kahjusid, aitab leitud küberturvalisuse riskid maandada, tõlgendab leiud ärikeelde ning teeb praktilist koostööd ettevõtete meeskondadega, et tagada küberkaitse jätkusuutlikkus.