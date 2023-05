Pisikud saadetakse luurele: USA sõjavägi ehitab andureid, milleks kasutatakse nähtamatuid mikroobe

Lisaks meetodite arendamisele on Tellus keskendunud ka andurite funktsionaalsuse hindamisele paljudes erinevates keskkondades ja tingimustes. Kuna kemikaalide, saasteainete või muutuvate tingimustega keskkonna kaugseire on riikliku julgeoleku huviorbiidis, on mikroobide tuvastamise süsteemid, mis on võimelised avastama mitut tüüpi sisendeid ja töötama pikka aega iseseisvalt, julgeolekule väga tähtsad.