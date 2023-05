Idufirma pakub tasuta 55-tolliseid telereid, kaup oled aga sina ise

Idufirma juht Ilja Pozin sai tuntuks sellega, et teenis megakasumi, kui Viacom ostis neli aastat tagasi 340 miljoni dollari eest tema kaasasutatud tasuta voogesituse ettevõtte Pluto TV. Alates Pluutost lahkumisest on Pozin tegelenud oma uue idufirmaga, mille kohta arvab, et see on televisioonis sama suur revolutsioon nagu kunagi värvi-TV tulek.