PODCAST ⟩ Räägime 2023. aasta parimast videomängust

Jah, saate pealkiri esitab kaaluka väite, ent värskelt ilmunud «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» on mäng, mille sarnast raske leida. Sten ja Allan üritavad Andrile selgitada, milles peitub Nintendo uusima teose võlu ning kui palju saladusi see endas peidab.

Mõni väidab lausa, et mäng on parem kui selle 2017. aastal ilmunud eelkäija «Breath of the Wild». Üks on kindel – tegemist on teosega, millest räägitakse veel nädalaid, kuid ning aastaid.