Vaata ülekannet ⟩ Robin «ropz» Kooli tiim läheb vastamisi maailmas paremuselt teise meeskonnaga

FaZe’i teekond veerandfinaalidesse on olnud väga käänuline ja ükski võit pole tulnud kergelt. Tõttöelda on see isegi üllatav, et FaZe nii kaugele on suutnud jõuda. Heroicule ei ole veerandfinaalidesse jõudmine tekitanud aga mingeid probleeme.