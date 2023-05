Tele2 avas esimese millimeetersageduste tugijaama

Tele2 tehnoloogiadirektor Tanel Sarri sõnul on Lagedil avatud sagedusalas 24,7-25,5 GHz toimiv tugijaam esimene taoline Eestis ja võimaldab ideaaltingimustes saavutada andmesidekiiruseid kuni 5 Gbit/s.

«Tegemist on sagedustega, mille tegelikku võimekust näeme alles mõne aja pärast, kuna võrgu arengule peavad ka seadmete uuendused järele jõudma. Täna ei ole Eestis müügil ühtegi telefoni ega ruuterit, mis nende sageduste kasutamist toetab. Millimeeterlaineala on strateegiliselt väga oluline ja kasutame seda hetkel 5G võrgu arendamisel, aga tulevikus kindlasti ka järgmiste, näiteks 6G võrkude juures,» kommenteeris ta.

Enampakkumisel olnud sagedusalad on siiani oksjonile pandutest kõrgeima sagedusega ja võimaldavad senisest veelgi suuremaid andmeedastuskiiruseid, aga on teatavate piirangutega.

«Millimeetersageduste puhul, nagu 24 GHz ja üle selle, ei teki klassikalist kilomeetrite kaugusele ulatuvat ühtlast leviala. Seda puhtalt füüsikaseaduste tõttu. Enamasti on levi piiratud otsenähtavusega. Neid sagedusi võib aga vaja minna suurüritustel, näiteks laulu- ja tantsupidudel, staadionikontsertidel, kus väikesel alal on korraga koos tuhandeid inimesi. Uusi sagedusi hakatakse kindlasti kasutama ka juhtmeta koduinterneti pakkumiseks, mis võiks lõpuks kaabliga ühenduse asendada,» selgitas Sarri.

Varasemate madalamate 5G sagedustega püstitatud tugijaamade levialas, näiteks Tartu Kaubamaja ümbruses, on Tele2 Eesti võrgus seni kätte saadud kiiruseid üle 1 Gbit/s. Suurim 5G kasutus on aga siiani olnud piirkondades, kus on tihe populatsioon: Tallinnas Põhja-Tallinnas (Ehte), Lasnamäel (Pallasti), Mustamäel (Akadeemia), Kesklinnas (Võistluse, Jõe) ja Kristiines (Kassisaba) ning Tartus (T-Kaunase, T-Ühikas, T-Kaubamaja).