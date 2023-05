Samsung tõi oma kõrvaklappidele spetsiaalselt vaegkuuljatele mõeldud uuenduse

«Juba mõnda aega on Samsungi juhtmevabadel kõrvaklappidel olnud funktsioon Ambient Sound, mis suunabb kõrvaklappidesse sisse väliseid helisid ja võimendab neid. Näiteks juhul, kui keegi kasutajaga räägib, võimendatakse seda. Taolise lahenduse eesmärk on lasta inimestel kuulata oma lemmikmuusikat või taskuhäälingut, kuid olla sealjuures teadlik, mis nende ümber toimub ning lahendus aitab kuulda, kui keegi inimesele midagi ütleb,» sõnas Samsung Eesti mobiiliseadmete tootekoolitaja Kirill Kozlov.

Sedasama Ambient Sound´i funktsiooni tarkvarauuendus puudutabki. Uuendusega saavad kasutajad nüüd valida rohkem helitasemeid, mil määral nad soovivad välist heli kõrvaklappidest sisse lasta ning kui helitase maksimumi peale keerata, võimendavad klapid väliseid helisid juba piisavalt, et neid saavad kasutada ka vaegkuuljad.

Tarkvarauuendusega lisanduvad helivaljuse tasemed, mis tähendab, et väljast tulevaid helisid võimendatakse rohkem.

Funktsiooni efektiivsust kinnitab ka Iowa ülikooli kuulmisabi ja vananemisega seotud teaduskeskuse uuring, mille koostanud teadlased tõid välja, et Galaxy Buds2 Pro klappide ja Ambient Sound funktsiooni kasutamine parandab märgatavalt kerge või keskmise tasemega kuulmislangusega inimeste arusaamist teiste inimeste kõnest.

«Teiste kasutajate jaoks on uuenduse eeliseks lihtsalt suurem valikuvabadus. Kuna klapid on helisummutusega, saab kasutaja välised helid ja mürad soovi korral täielikult välja lülitada. Kui aga olla näiteks kontoris, kus on aeg-ajalt vaja kuulda kolleegide juttu, saab sisse lülitada lahenduse Ambient Sound, mis tunneb automaatselt ära inimeste kõne ja võimendab seda,» sõnas Kozlov.