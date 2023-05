Tasuta arvutimäng näitab postiljoni elu peale maailmalõppu

Sel korral on põhjust vaadata ka Valve'i platvormi Steam poole. Seal jagatakse tasuta üksikisikuvaates tulistamismängu « Metro: Last Light Complete Edition ».

Tegemist on Dmitry Glukhovsky raamatuseerial «Metro» põhineva märuliga, mis viib mängija Moskva metroosse. Nimelt on tegemist ainsa turvalise kohaga, sest maapealsed alad on vallutatud mutantide poolt.