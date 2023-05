Ajalooline «CS:GO» suurturniir jätkub ilma eestlaseta

Teises veerandfinaalis kohtusid Vitality ja Into The Breach. Kuigi Suurbritannia tiim pakkus kodumeeskonnale kõva konkurentsi, lülitas peafavoriit Vitality siiski esmaüritajad 2-0 seisuga välja.

Tänane päev toob meieni taas kaks veerandfinaali. Neist esimeses, kell 16:00 algavas, kohtuvad omavahel turniiri kaks suurüllatajat Monte ja GamerLegion. Korraga nii kurb kui ka rõõmustav on asjaolu, et üks neist meeskondadest saab kindlalt edasi ja teine jällegi mitte. Mõlemad meeskonnad on juba veerandfnaali jõudmisega hüpanud selgelt üle oma varju.