ÜLEVAADE ⟩ Millise hinna, suuruse ja võimekusega telefone eestlased eelistavad?

Kristjan Viilmanni sõnul on viimastel aastatel siiski näha, et tarbijad on muutunud nutiseadmeid valides järjest keskkonnateadlikumaks: «Tore on näha, et telefoni ostmisel jälgitakse seadme Eco rating skoori ehk mobiiltelefoni mõju keskkonnale. Samuti on positiivne, et pidevalt kasvab meie valikus uuskasutatud telefonide hulk, mis samuti meie klientide poolt järjest paremini üles leitakse. Uuskasutatud telefoni soetamisel on eeliseks see, et kontrollitud, kehtiva garantiiga ja heas töökorras telefoni saab kätte palju soodsamalt kui uue seadme. Lisaks teeb heameelt see, et järjest enam uue telefoni ostjaid tagastab Vana uueks teenuse raames oma vana seadme, mis on jällegi oluline samm seadmeringluse ja materjalide taaskasutamise seisukohast,» lisas Viilmann.