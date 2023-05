PILDID JA VIDEO ⟩ Vaata, kuidas briti mereväelased öösel hääletult Kaberneeme rannas maabusid!

Hommikul aga tuleb kärarikkam osa - siis mängitakse läbi õppuste see osa, kus maaväed tulevad mereväelasi tagasi merele ajama. Siis kasutatakse õppelaskemoona, soomustehnikat ja tehakse pauku, merel on suuremad alused ja tiirleb helikopter.

Ukraina sõda on meile näidanud, et Mustal merel pole mingeid suuri meredessante ja kaldalahinguid toimunud, kuna väga keeruline ja suurte kaotuste hinnaga maabumine vaenlase territooriumile pole isegi Venemaa sõjaväele seni sobiv tundunud, kuigi kaotustest on nad kohati üsna vähe hoolinud. Dessandiga maale tulnud kuningliku merejalaväe X kompanii 45. komando tiimijuht leitnant Maguire peab sellist taktikat aga endiselt oluliseks, ehkki selle tähtsus pole just viimasel ajal kasvanud: «Briti mereväe jaoks on alati oluline võimalus pääseda randa ka merelt ja selle tähtsus pole meie jaoks vähenenud.»