Vaata ülekannet ⟩ Täna selgub ajaloo viimase «CS:GO» Majori võitja

Eestlase (Kevin «HS» Tarn) endine koduklubi pole just tihti kõrgeima taseme turniiridel silma paistnud, kuid sel Majoril paistab nende mäng lausa ideaalselt sujuvat. Nende vastaseks on aga Vitality, kes viimase 18 mängu jooksul kaotanud vaid kaks. Kohtumine saab toimuma ka 16 000 silmapaari all, kellest tugev enamus kindlasti Vitality poolt karjub.