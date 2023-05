See tundub juba tüütu kordamisena, aga paraku on juba aastaid Huawei telefon kunagise USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud kaubandusembargo all ja kui kõik hea selles telefonis on tõesti üsna maailma parim, siis esimese ehmatusega tõmbab positiivset emotsiooni natuke tagasi Huawei enda HarmonyOS-iga väga sarnane EMUI 13, mis küll lubab pea kõike installida, mida ihkad, aga veidi ümber nurga ning näeb oma vaikimisi äppidega pisut teistmoodi välja. Saab siiski hakkama, aga kuidas tavakasutajad eristavad usaldusväärseid tundmatuid kolmandaid saite, kust äppe tõmmatakse ja kas need hiljem saavad normaalselt turvauuendusi, see võib veidi küsimusi tekitada, mis saavad enamasti siiski vastuse.