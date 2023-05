Kodupubliku hõisete saatel võitis ajaloo kõige viimase «CS:GO» Majori Vitality

Accor Arenal 16 000 pealtvaataja ees mängitud finaalis kohtusid Vitality ja GamerLegion. Esimese näol on tegemist juba algusest peale turniiri suurfavoriidiga ning teine on meeskond, kes sai alles pool aastat tagasi oma esimese Major kogemuse. Vitality suutis finaalis vastast edastada kindlalt 2-0 seisuga

Esimest korda suutis Majori võita ka Lotan «Spinx» Giladi. Ajalugu tegi taanlane Peter «dupreeh» Rasmussen, kes on maailmas ainukese mängijana osalenud kõikidel Majoritel ja nüüd on ta viie karikaga ka kõige rohkem Majoreid võitnud mängija.

Viis Majorit on nüüd treenerina võitnud ka endine Astralise ja nüüd Vitality juhina leiba teeniv Danny «zonic» Sørensen. Vitality kapten Dan «apEX» Madesclaire on samuti hakkama saanud huvitava saavutusega. Nimelt on «apEX» mänginud nii ajaloo kõige esimeses kui ka viimases «CS:GO» Major turniiri kohtumises.