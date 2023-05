Kaheksakäelised tulevad: teadlased monteerisid inimesele selga kuni kuus lisajäset

Kuna lisakäed käivad üsna lihtsalt selga, saab neid ka sõbrale laenata hädapäraste kuut kätt nõudvate asjade tegemiseks, kirjutavad teadlased. Seadet nimetatakse Jizai käteks ja need on mõeldud ka sotsiaalseks käitumiseks, kirjeldatakse kodulehel , miks mitte näiteks uutmoodi tantsimiseks.

Jizai Aarms on ülearvuline robotjäsemete süsteem, mis koosneb kantavast põhiseadmest ja eemaldatavatest robotkätest. Neid saab lisada, palju vaja. Süsteem loodi selleks, et aidata suhelda mitme kandja vahel, olla sotsiaalsed, vahetada omavahel komponente ning teadustöö eesmärgiks on veel uurida võimalikke küborgide omavahelisi koostoimeid küborgide ühiskonnas.