Vaata, mis sellest välja tuli: McDonald's pani tehisintellekti kliente teenindama

National Restaurant Newsile antud intervjuus tunnistas McDonald'si tegevjuht Chris Kempczinski projekti alguses, et laienemine erinevatesse piirkondadesse on masina jaoks päris keeruline väljakutse, sest menüüd on igal pool erinevad, käimasolevaid kampaaniaid on lõputult ning isegi USA inglise keele murded on osariigiti päris erinevad.