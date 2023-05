Google hakkab toetama tehisintellekti abil tervishoidu arendavaid idufirmasid

Google käivitab nüüdsest aga spetsiaalse programmi «Google for Startups Growth Academy: AI for Health» selleks, et just idufirmade abil tervisetehnoloogia pikaajalist võimekust ohutult ellu viia ja arendada.

Tehisintellekti ja tervise kasvuakadeemia «Growth Academy: AI for Health» ja «Med-PaLM 2» on osa Google’i uuemast arengusuunast, mille eesmärk on uurida tehisintellekti tervishoiu otstarbel ja arendada selle tõhusust, õiglust, abivalmidust ja ohutust. Google’i programm «Google for Startups» on teinud üle kümne aasta koostööd ettevõtjatega, kes leiavad tehnoloogia abil ühiskonna probleemidele lahendusi. Nüüd on fookusse võetud koostöö selle nimel, et panna inimese loodud tehisintellekti eelised tööle tervishoius ja meditsiinis.