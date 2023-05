INTERVJUU ⟩ OlyBet «CS:GO» turniiri tiitlikaitsja: «CS:GO» on parim e-sport, õnnega pole midagi pistmist

Eks igas valdkonnas oleme edasi arenenud, aga peamine, mis silma jääb, on produktsioon. Ülekanded on kõvasti kvaliteetsemad ja meil on päriselt shoutcasterid olemas. Samuti on olemas adminid, kes aitavad – süsteem on palju ametlikum ja professionaalsem. Ainus, mille üle ehk nuriseda saaks, on auhinnafondid. Need on sama suured või isegi väiksemad kui nad olid viis aastat tagasi.